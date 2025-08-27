Сегежа выходит на высокую скорость

Инженеры МегаФона провели апгрейд мобильной сети в Сегеже: построили телеком-объекты на севере города, возле центральной районной больницы, а также модернизировали базовые станции возле железнодорожного вокзала и рядом с градообразующим предприятием — целлюлозно-бумажным комбинатом.

В результате улучшилось покрытие сети 4G, а интернет ускорился до 35 Мбит/с. Жители микрорайонов, которых коснулся апгрейд, теперь смогут еще быстрее загружать файлы и смотреть потоковое видео в высоком качестве. Быстрый мобильный интернет четвертого поколения позволит участвовать в онлайн-конференциях и созваниваться с коллегами даже в условиях высоких нагрузок на сеть.

Мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры в промышленных и социально значимых районах, ведь улучшение связи всегда способствует развитию бизнеса, образовательных и медицинских сервисов. Модернизация сети возле железнодорожного вокзала, больницы и целлюлозно-бумажного комбината обеспечит стабильную связь как для жителей, гостей города, так и для работников предприятия,

— рассказал директор МегаФона в Республике Карелии Михаил Бармотин.

Сегежа — небольшой, но значимый город Карелии, основанный в 1914 году. В нём проживает около 26 тысяч человек. Город окружен живописной природой: здесь множество озер и лесов, привлекающих туристов. Кроме того, через Сегежу проходит Беломорско-Балтийский канал, что делает ее важным транспортным узлом региона.

Фото: Петрозаводск говорит