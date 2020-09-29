Segezha Group развивает профессиональное образование в Карелии

25 сентября в г. Сегежа Президент Segezha Group Михаил Шамолин принял участие в церемонии подписания трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области профессионального образования совместно с и.о. министра образования Республики Карелия Натальей Кармазиной и директором ГАПОУ РК «Северный колледж» Ириной Василюк. Предметом Соглашения стало формирование делового партнёрства и взаимодействия при реализации основных профессиональных образовательных программ и основных программ профессионального обучения по профессиям, востребованным на комбинате.

АО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» подключится к подготовке и проведению мероприятий Северного колледжа по профессиональной ориентации молодёжи г. Сегежа и Сегежского района, к разработке и корректировке учебных планов, а также к подбору преподавателей специальных дисциплин, мастеров производственного обучения.

Предприятие организует для студентов колледжа ознакомительные экскурсии, учебную и производственную практику, предусмотренные образовательными программами.

Студенты с отличной академической успеваемостью, высокими результатами производственной практики, а также активно участвовавшие в социально значимых мероприятиях, смогут претендовать на особую дополнительную стипендию Сегежского ЦБК.

Теперь на выпускных экзаменах будут присутствовать и представители комбината. Выпускникам предложат вакансии на предприятии. Предпочтение отдадут ребятам, хорошо зарекомендовавшим себя в период обучения и производственной практики.

Комбинат продолжит участвовать в создании и укреплении материально-технической базы колледжа. Тем самым предприятие окажет содействие проведению всех видов лабораторных работ и практических занятий, а также осуществлению дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики.

В ближайшее время в продолжение инициативы будет подписан еще один документ, в котором конкретизируются детали «Программы развития и модернизации материально-технической базы ГАПОУ РК «Северный колледж» с учетом потребностей АО «Сегежский ЦБК».

По итогам подписания Соглашения Михаил Шамолин подчеркнул:

«На наших предприятиях востребована инициативная творческая молодежь. Уверены, что Соглашение будет способствовать укреплению кадровой базы Сегежского ЦБК»

«Для нашего региона очень важен сегодняшний пример ответственного подхода бизнеса к формированию достойной образовательной базы в моногороде. Продолжим оказывать всю необходимую поддержку построению партнерских отношений между Сегежским ЦБК и Северным колледжем»

- отметила и.о. министра образования Республики Карелия Наталья Кармазина.

Директор ГАПОУ РК «Северный колледж» Ирина Василюк выразила удовлетворенность тесным сотрудничеством с градообразующим предприятием и поделилась надеждой на его дальнейшее расширение:

«Совместно с Сегежским ЦБК рассчитываем заметно модернизировать материально-техническую базу колледжа. Это станет новым этапом в развитии колледжа и дополнительным стимулом для успехов в учебе наших студентов, тем более, что лучшим из них будет оказана поддержка в трудоустройстве на комбинате, в родном городе»

Ежегодно более 100 учащихся Северного колледжа по специальностям «Машинист бумагоделательной машины», «Слесарь по КИП и автоматике», «Сварщик» проходят на комбинате производственную практику.

В мае с.г. Segezha Group предоставила Северному колледжу финансовую помощь на сумму около 600 тыс. рублей. На эти средства приобретены типовые комплекты учебного оборудования, электронные плакаты, моноблоки для мини - модульного оборудования и в стендовом исполнении. С улучшением лабораторно - технической базы процесс обучения студентов по специальностям «Машинист бумагоделательной машины», «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» и ряду других стал более эффективным.