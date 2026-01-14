Сдать новогодние ели на утилизацию предложили жителям Петрозаводска

«Автоспецтранс» организовал пункт приёма для утилизации живых новогодних елей, сообщили в администрации Петрозаводска.

Деревья принимаются в специально оборудованном месте на Вытегорском шоссе, 82. Перед сдачей с ели нужно снять игрушки, мишуру, гирлянды и упаковочные материалы.

Живые новогодние ели также принимаются рядом с экостанциями у гипермаркетов «Магнит» на Казарменской улице и «Лента» на Ленинградской улице.

Тем горожанам, кто не может доставить дерево в пункт приёма, рекомендовали оставлять его в отсеке для крупногабаритных отходов.

«Ели выше 1,5 м следует распилить или разломать. При отсутствии специального отсека разместите дерево рядом с контейнерной площадкой, не перекрывая проезд»,

– отметили в КЭО.

Ранее сообщалось, во что переработают ели, сданные на утилизацию.