Счетная палата РФ: пенсионная реформа провалилась

Изменения пенсионной системы не позволили достичь достойного уровня жизни пожилых россиян. Такой вывод содержится в аналитическом отчете об исполнении федерального бюджета за январь-декабрь 2019 года, подготовленном Счетной палатой РФ.

«Почти у 9 процентов получателей пенсий, которые проживают в 69 регионах России, размер пенсии ниже регионального прожиточного минимума пенсионера»,

- говорится в документе.

Почему в Счетной палате считают, что авторы пенсионной реформы, в результате которой пенсионный возраст поднялся на пять лет, собирались «достичь достойного уровня жизни» для пожилых — непонятно. Кажется, они просто хотели сэкономить на стариках, и это им удалось. Число пенсионеров по старости уменьшилось на 401 тысячу человек, а расходы ВВП на пенсионное обеспечение упали с 9% в 2017 году до 8,6% в 2018 году и до 7,9% в 2019 году, констатировали аудиторы.

При этом власти считают, что в России в настоящее время не осталось нищих пенсионеров.

«Как получатели социальной пенсии, так и получатели страховой пенсии по старости — они выбрались вот из этой нищеты»,

— заявила депутат от «Единой России», член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Татьяна Бессараб.

Она отметила, что к ней на прием приходили граждане, довольные пенсионной реформой.

Мироощущение депутата от правящей партии совпадает в этом вопросе с оценками президента. Об это свидетельствует ответ Владимира Путина на вопрос петербурженки: возможно ли прожить на 10,8 тысячи рублей? По мнению главы государства, жить на такую сумму «трудно», но можно.

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