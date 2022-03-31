Сбербанк отменил одобренные ранее заявки на ипотеку

Сбербанк с четверга, 31 марта, аннулировал заявки на ипотечные займы, которые были одобрены на прежних условиях. По информации «Коммерсанта», пострадали сотни потенциальных заемщиков.

В банке говорят, что заблаговременно предупреждали клиентов об изменении ипотечной ставки. Ее Сбербанк еще в начале марта увеличил до 19 процентов. При этом выдавал кредиты под 10-12 процентов на одобренных ранее условиях.

Банк уведомил клиентов, что срок действия одобренных заявок составляет 30 дней. Теперь им доступна ипотека на изменившихся условиях, но многим она уже не по карману.

Причем люди порой уже оплатили страховки, внесли деньги за услуги оценщиков и риелторов. Особенно не повезло тем, кто продал старую квартиру, а новую теперь купить не может. Многие люди в результате остались без жилья и пишут об этом в соцсетях. // Фото: klimkin/pixabay.com