С завтрашнего дня автомобилистов Петрозаводска ждут массовые проверки

В понедельник в Петрозаводске стартует второй этап акции «Главный пассажир Карелии», сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».

С начала года в Петрозаводске произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пятеро детей получили травмы. В двух случаях дети пострадали именно будучи пассажирами.

Сотрудники ГИБДД проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей на улицах, прилегающих к детским садам, школам, поликлиникам, торговым центрам.

Основная цель акции – напомнить родителям о необходимости применения детских удерживающих устройств в случае перевозки детей в автомобиле.

Фото из группы Госавтоинспекция Петрозаводска