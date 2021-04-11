11 апреля 2021, 13:34
С завтрашнего дня автомобилистов Петрозаводска ждут массовые проверки
Сотрудники госавтоинспекции проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей
В понедельник в Петрозаводске стартует второй этап акции «Главный пассажир Карелии», сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».
С начала года в Петрозаводске произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пятеро детей получили травмы. В двух случаях дети пострадали именно будучи пассажирами.
Сотрудники ГИБДД проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей на улицах, прилегающих к детским садам, школам, поликлиникам, торговым центрам.
Основная цель акции – напомнить родителям о необходимости применения детских удерживающих устройств в случае перевозки детей в автомобиле.
Фото из группы Госавтоинспекция Петрозаводска