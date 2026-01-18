С водителями большегрузов поговорил сотрудник ГАИ в Карелии

Сотрудник Госавтоинспекции Карелии провел беседу с водителями большегрузов крупной торговой сети, сообщили в республиканской ГАИ.

Во время встречи водителям напомнили о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения и с нарушением режима труда и отдыха, а также об обязанности следить за техническим состоянием автомобилей.

По информации источника, в прошлом году на дорогах республики зарегистрировано 83 ДТП с участием большегрузов, в результате которых 102 человека получили травмы, 21 погиб.