18 января 2026, 15:36
Общество

С водителями большегрузов поговорил сотрудник ГАИ в Карелии

В 2025 году в Карелии произошло более 80 ДТП с участием грузового транспорта
фура_большегруз_машина_дтп
Фото: Госавтоинспекция Карелии

Сотрудник Госавтоинспекции Карелии провел беседу с водителями большегрузов крупной торговой сети, сообщили в республиканской ГАИ.

Во время встречи водителям напомнили о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения и с нарушением режима труда и отдыха, а также об обязанности следить за техническим состоянием автомобилей.

По информации источника, в прошлом году на дорогах республики зарегистрировано 83 ДТП с участием большегрузов, в результате которых 102 человека получили травмы, 21 погиб.

