09 января 2025, 14:41
Ряд автобусных рейсов в Пудожском районе отменили
Движение автобусов по некоторым маршрутам в Карелии приостановили
С четверга, 9 января, движение автобусов по некоторым маршрутам в Пудожском районе приостановили. Об этом сообщили в группе районной администрации со ссылкой на МБУ ЖКХ «Пудожское».
В частности, не будут ходить следующие автобусы
г. Пудож — п. Колово
г. Пудож — п. Шальский
г. Пудож- п. Усть-Река
г. Пудож — п. Ново-Стеклянное
г. Пудож — п. Гакугса
Движение приостановили на неопределенное время и обещают дополнительно сообщить о возобновлении. // фото: «Петрозаводск говорит»