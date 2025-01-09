Ряд автобусных рейсов в Пудожском районе отменили

С четверга, 9 января, движение автобусов по некоторым маршрутам в Пудожском районе приостановили. Об этом сообщили в группе районной администрации со ссылкой на МБУ ЖКХ «Пудожское».

В частности, не будут ходить следующие автобусы

г. Пудож — п. Колово

г. Пудож — п. Шальский

г. Пудож- п. Усть-Река

г. Пудож — п. Ново-Стеклянное

г. Пудож — п. Гакугса

Движение приостановили на неопределенное время и обещают дополнительно сообщить о возобновлении. // фото: «Петрозаводск говорит»