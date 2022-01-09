09 января 2022, 15:44
Рождественскую ярмарку проводили 9 января жители Петрозаводска
Новогодние каникулы завершились анимационной программой и народным гулянием
В воскресенье на площади Кирова в Петрозаводске прошло праздничное действо. Его подготовили к завершению работы Рождественской ярмарки, сообщили в мэрии.
На основной уличной сцене города пели, проводили конкурсы с розыгрышем призов, танцевали.
Праздничный флешмоб охватил площадь Кирова, объединив петрозаводчан, гулявших на свежем воздухе, катавшихся на горках, покупавших подарки и фотографировавшихся около елки.
По традиции здесь угощали глинтвейном, который шеф-повар приготовил на костре.
Итог работы ярмарки – 17 дней и 408 часов праздничного настроения. Хотя она закрылась, Петрозаводск продолжит сиять праздничными огнями, а каток у главной елки станет принимать гостей до весны. // Фото: источник