Рождественскую ярмарку проводили 9 января жители Петрозаводска

В воскресенье на площади Кирова в Петрозаводске прошло праздничное действо. Его подготовили к завершению работы Рождественской ярмарки, сообщили в мэрии.

На основной уличной сцене города пели, проводили конкурсы с розыгрышем призов, танцевали.

Праздничный флешмоб охватил площадь Кирова, объединив петрозаводчан, гулявших на свежем воздухе, катавшихся на горках, покупавших подарки и фотографировавшихся около елки.

По традиции здесь угощали глинтвейном, который шеф-повар приготовил на костре.

Итог работы ярмарки – 17 дней и 408 часов праздничного настроения. Хотя она закрылась, Петрозаводск продолжит сиять праздничными огнями, а каток у главной елки станет принимать гостей до весны. // Фото: источник