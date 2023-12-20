Рождественская ярмарка откроется в Петрозаводске 25 декабря

С 25 декабря по 8 января на площади Кирова развернется рождественская ярмарка (0+). На площади будут работать торговые павильоны, каток и ресторанный комплекс, рассказали в мэрии.

Для гостей ярмарки подготовят мастер-классы, где научат создавать новогодние игрушки, сувениры и открытки. Также подготовлены анимационные программы.

В ресторанном комплексе будет работать резиденция Борея, с 29 декабря по 8 января здесь же представят лучшие работы конкурса мастеров «Посох Деда Мороза».

Официально ярмарка «Чудеса под Новый год» откроется 29 числа в 17:00, закрытие состоится 7 января. // фото скриншот с камеры CityLink