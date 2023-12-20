В Петрозаводске прошел первый выпуск школы «Особенная красотка»

В школе «Особенная красотка» состоялся первый выпуск. Этот социальный проект направлен на помощь в самореализации и социализации девушек с ОВЗ, которые стесняются своих особенностей. И Юлия Иванович, однажды в детстве столкнувшаяся с девочкой-инвалидом, решила им помочь.

«Для меня сегодня - очень важный день. Как будто выпускаю свой первый класс. Это очень волнительно: девочки волнуются, и я волнуюсь вместе с ними»,

- поделилась чувствами руководитель проекта Юлия Иванович.

Концертом завершился проект, но его решили не останавливать. Участницы проекта и его руководитель уже планируют встречу в следующем году. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал «Ника плюс».