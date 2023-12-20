Масочный режим ввели в Петербурге

В Петербурге вернули масочный режим. С 20 декабря в местах скопления людей нужно носить средства индивидуальной защиты, сообщает портал 47news.ru. Маски нужно носить при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий.

Также запрещается допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа, за исключением тех, кто ухаживает за тяжелыми и лежачими больными. В медицинских организациях в масках должны быть все. // фото «Петрозаводск говорит»