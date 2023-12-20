20 декабря 2023, 13:23
Новая Вилга останется без автобусного сообщения с Петрозаводском
Курсирующий между Петрозаводском и Новой Вилгой автобус отменили без предупреждения
Автобусы больше не ездят из Новой Вилги в Петрозаводск. Рейсы отменили с 20 декабря, причем без предупреждения сообщили в поселковой администрации.
Разобраться с неожиданно возникшей проблемой пообещали местные власти.
- Данный вопрос рассматривается, будут предприниматься меры по восстановлению автобусного сообщения. О результатах уведомим дополнительно,
- написали в группе администрации Новой Вилги ВКонтакте.
Пока что местные жители не знают, как им теперь добираться на работу и на учебу. // фото: wirestock/ freepik.com