Следующий контракт с Кондопожским ДРСУ будет коротким

Сотрудники администрации Петрозаводска 20 декабря встретились с представителями Кондопожского ДРСУ. Обсуждали условия нового контракта на уборку улиц. Старый подходит к концу, напомнила мэр Инна Колыхматова.

На этот раз договор собираются заключить короткий – всего на один или два месяца. Так будет легче обосновать, как подрядчик станет действовать в тяжелых ситуациях.

Колыхматова также заявила, что Кондопожское ДРСУ готово к заключению нового договора и уже закупает новую технику. Парк предприятия недавно увеличился на восемь единиц. Новые тракторы и погрузчики скорой выйдут на улицы города.

Мэр прокомментировала и уборку тротуаров: горожане постоянно интересуются, по какой технологии чистят снег. По словам Колыхматовой, пешеходные дорожки посыпают не солью, а гравийной крошкой.

Поэтому со временем на них образуется слой уплотненного снега, его приходится постоянно убирать. Подрядчик делает это каждый день. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте