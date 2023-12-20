На одном из проездов Петрозаводска обновили освещение

Освещение на проезде Автолюбителей в Петрозаводске стало ярче. Систему модернизировали в рамках нацпроекта о безопасных и качественных дорогах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчик смонтировал 57 опор, 53 фонаря и 1877 метров воздушной линии. Работы провели на средства нацпроекта и региональной субсидии на социально-экономическое развитие.

Масштабная модернизация системы уличного освещения стартовала в прошлом году. В городе установили почти 1400 светильников. // фото: администрация Петрозаводска