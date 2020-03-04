Водолазы «Ростелеком» работают на водоемах Карелии

В 2019 году группа водолазов-связистов «Ростелекома» обследовала линии связи,

проложенные через 27 водных объектов Северо-Западного региона. Специалисты в плановом режиме провели монтаж линий, где это было необходимо, и осмотрели ранее проложенные подводные коммуникации в реках: Северной Двине, Свири, Печоре, Неве, а также в Ладожском озере и в озере Среднее Куйто и менее крупных водоемах.

В процессе работы водолазы проверяют целостность проложенных коммуникаций и устраняют причины потенциальных повреждений. Самый длинный кабельный переход, обследованный связистами, расположен на озере Кончезеро в Карелии. Его протяженность – 15,5 км.

«Мы очищаем трассы подводных кабелей от затонувших бревен, коряг и мусора; укрепляем берега, а размытые и оголенные участки коммуникаций заглубляем в грунт; трубки с кабелем, всплывшие на поверхность воды, убираем на дно и фиксируем специальными утяжелителями. Если при осмотре кабеля находим повреждения - проводим восстановительные работы»

- рассказывает Равиль Манеев, руководитель группы водолазов - связистов ПАО «Ростелеком» на территории Северо-Западного региона.

Максимальная глубина, на которую водолазы спускались в 2019 году - более 20 метров, это погружение проходило на озере Имандра в Мурманской области, во время прокладки линии связи в обход трассы «Кола». Перенос телеком - инфраструктуры на дно водоема стал одной из наиболее значимых задач для водолазов «Ростелекома» в 2019 году.

«По водоемам республики проходит около 180 км линий связи – это более четверти всех подводных коммуникаций «Ростелекома» на Северо-Западе. Ландшафт нашего региона имеет такие особенности, что укладка кабеля по дну иногда становится единственной возможностью подключить населенные пункты к телеком - услугам. Водная среда и человеческая деятельность влияют на срок службы и целостность материалов, поэтому подводные кабели требуют постоянного контроля. Также слаженная работа нашей водолазной группы позволяет оперативно восстанавливать инфраструктуру связи на водных объектах»

- сообщил Андрей Маниев, директор Карельского филиала ПАО «Ростелеком».

Техническая база подводных связистов расположена в Карельском филиале «Ростелекома», но сотрудники ведут свою работу и в других регионах Северо-Запада.