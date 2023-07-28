Российским водителям разрешили оформлять полис ОСАГО на один день

Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому водители смогут оформлять полис ОСАГО на один день. Об этом пишет РИА Новости.

Документ разделяет полисы ОСАГО на два вида. Долгосрочные договоры можно будет оформлять на срок от трех месяцев до одного года. Краткосрочные - от одного дня до трех месяцев.

Изменить срок действия договоров обоих видов автомобилисты не смогут. // Фото: freepik.com / Standret