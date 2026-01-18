Российская певица отсудила у москвича больше миллиона рублей

Певица Ирина Аллегрова выиграла суд против москвича, врезавшегося в ее автомобиль. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Происшествие случилось весной 2024 года в Москве. 50-летний мужчина врезался в машину, оформленную на Аллегрову. Ущерб оценили в 2,2 млн рублей.

По информации источников, сторона Аллегровой предложила досудебную претензию при полной оплате ущерба, но мужчина отказался. Суд обязал москвича выплатить артистке 1,3 миллиона рублей. На данный момент долг не оплачен. Мужчина ждет официального вступления решения в силу.