11 октября 2025, 13:20
Россияне узнали, запах какого фрукта снижает стресс

Врачи отметили: запах яблок помогает справиться со стрессом
Яблоки обладают рядом полезных свойств: от антистрессового эффекта до снижения холестерина в крови. Этим делится «Lenta.ru».

Если человек употребляет от двух до шести яблок в день, то в его крови снижается уровень холестерина. Также исследования подтвердили антистрессовый эффект запаха фрукта.

Кроме этого, яблоко содержит полезные вещества, которые положительно влияют на здоровье сосудов. Употребление фрукта улучшает их эластичность.

