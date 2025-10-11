Россияне узнали, запах какого фрукта снижает стресс

Яблоки обладают рядом полезных свойств: от антистрессового эффекта до снижения холестерина в крови. Этим делится «Lenta.ru».

Если человек употребляет от двух до шести яблок в день, то в его крови снижается уровень холестерина. Также исследования подтвердили антистрессовый эффект запаха фрукта.

Кроме этого, яблоко содержит полезные вещества, которые положительно влияют на здоровье сосудов. Употребление фрукта улучшает их эластичность.