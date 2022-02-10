Россияне рассказали, сколько накопили на черный день

Россияне стали активнее откладывать деньги на черный день. Однако большинство жителей страны признались, что в случае потери дохода средств им хватит не более чем на три месяца. Таковы данные соцопроса, результаты которого приводит РБК.

Сейчас о наличии финансовой подушки заявляют 79 процентов россиян. Годом ранее их было чуть больше половины.

Большая часть опрошенных - 58,5 процента - смогли отложить до 100 тысяч рублей. От 100 до 300 тысяч накопили 38 процентов, от 300 тысяч до миллиона - два процента, а свыше миллиона - полтора процента.

Что касается возможности прожить на отложенные деньги в случае потери дохода, то большинство россиян (62 процента) считают, что им хватит этих средств максимум на три месяца. Девятнадцати процентам накоплений будет достаточно на три-шесть месяцев, 15 процентам - на полгода-год, двум процентам - на год-три, столько же опрошенных считают, что финансовой подушки хватит более чем на три года. Фото pixabay.com/JetraTull