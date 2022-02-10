10 февраля 2022, 10:23
Россия

Россияне рассказали, сколько накопили на черный день

За год выросло число жителей страны, имеющих финансовую подушку

Россияне стали активнее откладывать деньги на черный день. Однако большинство жителей страны признались, что в случае потери дохода средств им хватит не более чем на три месяца. Таковы данные соцопроса, результаты которого приводит РБК.

Сейчас о наличии финансовой подушки заявляют 79 процентов россиян. Годом ранее их было чуть больше половины.

Большая часть опрошенных - 58,5 процента - смогли отложить до 100 тысяч рублей. От 100 до 300 тысяч накопили 38 процентов, от 300 тысяч до миллиона - два процента, а свыше миллиона - полтора процента.

Что касается возможности прожить на отложенные деньги в случае потери дохода, то большинство россиян (62 процента) считают, что им хватит этих средств максимум на три месяца. Девятнадцати процентам накоплений будет достаточно на три-шесть месяцев, 15 процентам - на полгода-год, двум процентам - на год-три, столько же опрошенных считают, что финансовой подушки хватит более чем на три года. Фото pixabay.com/JetraTull

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