Россияне переходят с водки на другие напитки

Россияне в 2023 году стали пить меньше водки и больше шампанского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Росалкогольрегулирования.

Так, в январе-апреле этого года общий объем сбыта крепкого спиртного в стране увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом. Продажи слабого алкоголя подскочили на 17%.

В числе прочего, продажи шампанского в первые месяцы года выросли на 7,6%, тихих вин - на 3,2%, а ликерных вин - сразу на 149%. В то же время водку стали покупать меньше на 0,2% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. // Фото: unsplash.com