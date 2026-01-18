Россиянам рекомендовали выбирать официальных перевозчиков

Мошенники в начале года активизировались в сервисе совместных поездок. Соответствующее предупреждение распространило управление кибербезопасности МВД России, сообщает ТАСС.

«В начале года снова наблюдается активное использование злоумышленниками схемы с совместными поездками. В чатах и специализированных сообществах аферисты размещают предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов»,

— рассказали в ведомстве.

По данным правоохранителей, потенциальную жертву переводят в Telegram, где для бронирования места предлагают перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой: с ее помощью мошенники крадут личные данные, пароли или финансовую информацию.

В МВД советуют для поездок использовать только официальных перевозчиков, не переходить по внешним ссылкам для бронирования.