Россиянам разрешили оформлять временную регистрацию дистанционно

Новая опция на Госуслугах стала доступна жителям России. Граждане могут оформить временную регистрацию онлайн без визита в подразделения МВД или МФЦ. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны. Цифровой сервис был разработан МВД совместно с Минцифры РФ. В предоставлении услуги участвуют более 2,5 тысяч подразделений по вопросам миграции.

«Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтвержденную учётную запись на портале «Госуслуг», а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости»,

- сообщили в ведомстве.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает в личный кабинет в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. Оно равнозначно бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. Гражданин может его распечатать и предъявить в случае необходимости.

С 1 июля 2022 года таким же образом можно будет регистрировать по месту жительства детей младше 14 лет. (фото prosobstvennost.ru)