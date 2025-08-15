В Карелии массово гибнет рыба

Дачница из поселка Кинелахта опубликовала в местном сообществе тревожный пост о гибели рыбы в озере Синемукса. Судя по фото и видео, в водоеме прошел рыбный мор.

«У нас что-то творится на озере: приехала — вонь стоит. Подошла к берегу — маленькие мертвые рыбки лежат по всему берегу со всех сторон… Что это? Знающие люди могут что-то сказать по этому поводу?» — спрашивает Лейла Фомина.

Александра Крюкова предположила, что вода в карельских водоемах очень прогрелась — рыба не выдерживает высоких температур.

«В Сямозере то же самое. Судака чистишь, а у него мясо отходит от костей. Рыба, одним словом, «варится» в такой воде»,— констатировала факт подписчица группы.

В комментариях люди отметили, что тепловой мор также прошел в 2010 году и объяснили, что из-за экстремального повышения температуры воды, не свойственного нашим широтам, водным обитателям не хватает кислорода. До этого мы писали, что форель сварилась в озере в Карелии. Рыба массово всплыла кверху брюхом в садках в форелеводческом хозяйстве.

Специалисты подтвердили, что в результате заморов потери рыбы очень велики, особенно это касается ценных видов. Также заморы в водоемах в летний период времени отрицательно влияют на развитие не только рыбы, но и других живых организмов, так как происходит сокращение их численности. © «Петрозаводск говорит»