Форель «сварилась» - рыба погибла в озере Карелии

Апокалиптическая картина наблюдается на водоеме в Карелии.

В садках погибла форель. Кадры плавающей кверху брюхом рыбы появились в сообществе «Питкяранта Life».

Мужчина, который снимал мертвую рыбу в форелеводческом хозяйстве, эмоционально произносил, что она «сварилась».

«Из-за аномальной температуры воды в заливе Рауталахти массово погибла садковая форель. Ущерб причинен не только ферме, но и прежде всего воде», - написали в VK-сообществе. В комментариях поправили, что на видео не залив Рауталахти, а Импилахти – Петровский залив.

Пользователи начали гадать, что с мертвой рыбой будут делать. Кто-то предположил, что рыбу могут заморозить на продажу, другие – что отвезут в лес медведям.

Ранее в Минсельхозе Карелии, комментируя позеленевшую в Новинском озере воду, рассказали, что водоемы прогрелись, а форель любит более прохладную воду и при температуре воды более 22 градусов рыбу в садках перестают кормить. © «Петрозаводск говорит»