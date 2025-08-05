Чиновники уверены, что форелеводы не причастны к позеленевшей воде

В карельском минсельхозе высказали свою точку зрения по поводу воды в озере Новинское в Муезерском районе, которая стала зеленого цвета и, со слов жителей Тикши, начала вонять тухлой рыбой.

Чиновники пояснили, что вода цветет практически во всех малых и средних озерах Карелии не зависимо от наличия или отсутствия рыбоводных хозяйств.

«Сейчас в регионе экстремально жарко, солнечно, что способствует процессу массового размножения водорослей»,

- говорят в ведомстве и приводят в пример озеро с цветущей водой Лувозеро.

Вода прогрелась и в крупных озерах Онежском и Ладожском. При этом форель любит воду попрохладнее.

«При температуре воды более 22 градусов ее перестают кормить. Соответственно, уже почти месяц форель в садках рыбоводы не кормят, ждут понижения температуры»,

- рассказали в минсельхозе региона. Там добавили, что в каждом конкретном случае при изменении цветности воды стоит разбираться отдельно. Но не сообщили, будут ли «разбираться» с водой в Тикше.

В минсельхозе сообщили, что качество воды в водоеме, где растет форель, должны регулярно проверять. Для этого форелеводы заключают договоры со специализированными организациями. © «Петрозаводск говорит»