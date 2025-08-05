05 августа 2025, 08:02
Улететь в Калининград можно будет на Новый год из Петрозаводска
Дополнительный самолет назначен на 29 декабря из карельской столицы
Фото: freepik / jcomp
Жители Карелии смогут удобно добраться до Калининграда в новогодние праздники. Об этом сообщает паблик аэропорта карельской столицы.
Так, на 29 декабря назначен дополнительный рейс из Петрозаводска в Калининград. Он отправится в полет в 14:20 и прибудет к месту назначения в 15:15.
Кроме этого, в тот же день полетит и самолет из Калининграда в Петрозаводск. Отправление в 10:35, прибытие в 13:30 по местному времени. © «Петрозаводск говорит»