Улететь в Калининград можно будет на Новый год из Петрозаводска

Жители Карелии смогут удобно добраться до Калининграда в новогодние праздники. Об этом сообщает паблик аэропорта карельской столицы.

Так, на 29 декабря назначен дополнительный рейс из Петрозаводска в Калининград. Он отправится в полет в 14:20 и прибудет к месту назначения в 15:15.

Кроме этого, в тот же день полетит и самолет из Калининграда в Петрозаводск. Отправление в 10:35, прибытие в 13:30 по местному времени. © «Петрозаводск говорит»