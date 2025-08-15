15 августа 2025, 06:30
До 27 градусов обещают сегодня жителям Карелии
Осадков в республике в пятницу не предвидится
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня, 15 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +24,+26°С. Атмосферное давление будет понижаться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +22,+27°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +25, ясно.
В Сегеже до +25, ясно.
В Сортавале до +25, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.