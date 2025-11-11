Россиянам раскрыли, какие переводы вызовут подозрение у банка

Эксперт рассказала о красных флагах в финансовых переводах. В беседе с агентством «Прайм» аналитик Эряния Бочкина рассказала, что Банк России рекомендовал выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению денег между физическими лицами на сумму более 100 тысяч рублей в день и более одного миллиона рублей в месяц.

Но это не единственный критерий для выявления подозрительной операции. Даже небольшая сумма может выглядеть подозрительно, если она характерна для отмывания денег, мошенничества или «дропперских» операций. Например, это могут быть множественные небольшие входящие и исходящие операции через один счет, использование счета только для переводов без бытовых платежей.

Насторожить банки может и количество операций с физлицами — более 30 транзакций в день, а также если между зачислением и списанием проходит мало времени.

Перевод денег в течение минуты после их поступления – индикатор транзитных схем и попыток скрыть следы происхождения денег, такие операции вызывают повышенное внимание.

Специалист рекомендует сохранять подтверждающие происхождение денег документы, избегать массовых переводов на незнакомые карты и не перенаправлять деньги сразу после получения.