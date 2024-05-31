Россиянам перечислили самые полезные продукты для завтрака

Ведущие программы «Жить здорово!» перечислили самые полезные продукты для завтрака. Слова специалистов приводит «Лента.ру».

Так, Елена Малышева рассказала, что на завтрак можно съесть бутерброд из хлеба, курицы, авокадо и сыра. Андрей Продеус добавил, что в курице содержится много белка. Этот продукт улучшает работу мозга и надолго дает человеку ощущение сытости.

Вместо кофе специалисты предлагают пить на завтрак какао. Этот напиток способствует расширению сосудов и обеспечивает приток крови и питательных веществ к головному мозгу, объяснили врачи. // Фото: unsplash.com / Rachel Park