Россиянам назвали варианты подтверждения стажа для пенсии
Трудовая книжка подтверждает необходимый для пенсии стаж работы. Но если она утеряна, есть другие способы подтвердить стаж, пишет агентство «Прайм».
Помочь может трудовой договор, справка о доходах, налоговая декларация, выписка из банка. Эти сведения могут храниться в государственных архивах, архивах предприятий или организаций, где человек работал. На тот случай, если документы утеряны, то помогут свидетели, которые работали вместе с человеком. Но искать бывших коллег придется самостоятельно.
По словам эксперта, если документы были утеряны в результате чрезвычайных ситуаций (не сохранились даже в архивах), свидетели могут подтвердить весь стаж работы. Если по другой причине, то свидетели сами должны иметь документы о работе у того же работодателя и в тот же период. Но в этом случае подтвердить можно будет только половину требуемого для пенсии стажа.
Если свидетели согласны дать показания, то человек подает заявление в соцфонд об установлении периодов работы. Если бывшие коллеги не могут явиться, то возможен вариант с письменными показаниями, но их нужно будет заверить у нотариуса. Для подтверждения стада потребуются показания двух или более свидетелей. Также человек сможет обратиться в суд для признания стажа.