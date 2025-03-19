Россиянам назвали продлевающий жизнь напиток

Диетолог Михаил Гинзбург назвал россиянам напиток, способный продлить жизнь. Слова ведущего программы «О самом главном» приводит «Лента.ру».

Как отметил специалист, регулярное употребление какао может продлить жизнь человека. Врач объяснил, что этот напиток содержит калий, магний и фосфор - элементы, необходимые для здоровья сердца и нервной системы. Кроме того, в нем есть флавоноиды, обладающие противовоспалительным действием, добавил медик.

Гинзбург назвал какао напитком долгожителей и посоветовал жителям страны включить его в свой рацион.