25 января 2025, 09:37
Россиянам назвали первые симптомы сахарного диабета
Врач рассказала о том, какие симптомы должны насторожить человека
Эндокринолог Анна Невольникова перечислила первые симптомы сахарного диабета. Слова специалиста приводит РИА Новости.
«Первыми симптомами того, что у пациента развивается сахарный диабет, могут быть частое мочеиспускание, сильная жажда и сухость во рту, повышенный аппетит, усталость и слабость, беспричинная потеря веса, медленное заживление ран, обострения хронических заболеваний и частые простудные заболевания. А также ощущение покалывания в конечностях и ухудшение зрения»,
- сказала врач.
Как отметила Невольникова, для определения сахарного диабета назначается анализ крови на глюкозу. Высокий уровень глюкозы вкупе с упомянутыми выше симптомами считается ярким признаком развития этого заболевания. // Фото: unsplash.com / Marcelo Leal