Россиянам напомнили о том, сколько мандаринов можно съесть в день

Диетолог Сания Ислямова рассказала о правилах здорового употребления мандаринов. Ее слова приводит радио Sputnik.

Как заявила Ислямова, в сутки можно съедать не более четырех мандаринов, а за один раз - не больше двух. При этом, лучше всего употреблять фрукты в течение часа после основного приема пищи.

Ни в коем случае нельзя есть мандарины на голодный желудок, особенно людям, у которых есть предрасположенность к сахарному диабету. Также осторожно относиться к цитрусовым нужно аллергикам.

Если человек съедает один-два мандарина, то это некритично. Если пять и более, то вместо защелачивания организма получается закисление крови. В кислой среде запускаются онкологические процессы,

- сообщила диетолог.

Нутрициолог призвала есть мандарины с белыми прожилками, так как в них содержится клетчатка, которая поможет переварить простые углеводы. Ислямова дала совет не закусывать алкоголь фруктами, в том числе мандаринами, так как в этом сочетании продуктов слишком много углеводов, и человеку может стать плохо прямо за праздничным столом. Фото crimea.com