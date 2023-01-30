30 января 2023, 11:40
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Короткая рабочая неделя и длинные выходные ждут россиян в феврале
В феврале россиян ожидают короткая рабочая неделя и длинные выходные. В этом году День защитника Отечества, 23 февраля, выпадает на четверг и будет выходным. Россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля, уточнили в телеграм-канале Роструда. Дополнительный выходной день перенесли с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.
Продолжительность предпраздничного рабочего дня, 22 февраля, сократится на один час.
При шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем. // фото «Петрозаводск говорит»