Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

В феврале россиян ожидают короткая рабочая неделя и длинные выходные. В этом году День защитника Отечества, 23 февраля, выпадает на четверг и будет выходным. Россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля, уточнили в телеграм-канале Роструда. Дополнительный выходной день перенесли с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.

Продолжительность предпраздничного рабочего дня, 22 февраля, сократится на один час.

При шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем. // фото «Петрозаводск говорит»