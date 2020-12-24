Россиян предупредили об опасности бенгальских огней для здоровья

Использование бенгальских огней в помещении может навредить здоровью человека. Об этом рассказал врач скорой помощи Денис Муханов, его слова приводит агентство «Москва».

Так, агрессивные вещества, содержащиеся в бенгальских огнях, могут вызвать у человека аллергическую реакцию. Поэтому их нужно поджигать исключительно на улице, особенно те, что содержат цветовые наполнители.

Также недопустимо зажигать бенгальские огни рядом с источником газа и легковоспламеняющимися веществами. Фото goneva.net.ua