Роспотребнадзор зафиксировал повышение эпидпорога по ОРВИ в Карелии

Заболеваемость ОРВИ в Карелии выше эпидпорога на 12,4%. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора за прошедшую неделю. В республике с 15 по 21 февраля зарегистрировано 6635 случаев заболевания ОРВИ. Среди взрослых заболеваемость превышает эпидпорог на 7,5%; среди детей заболеваемость ниже.

Небольшое превышение среднемногонедельного уровня отмечено в Костомукше. В Петрозаводске за прошедший отрезок времени зарегистрировано 2966 случаев заболевания, что ниже эпидпорога на 31,2%. Тем не менее из-за повышенной заболеваемости на карантин закрыты 40 классов в 17 школах в Петрозаводске.

Специалисты выделили среди циркулирующих вирусов - сезонный коронавирус (66,7%), риновирус (33,3%). Случаи гриппа не зафиксированы. (фото newsler.ru)