Тысячи россиян пополнили список зараженных коронавирусом за сутки

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 11 749 человек. Умерли 383 пациента. Выздоровели 12 218 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 1417 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 909, в Вологодской области - 185, в Ленинградской области - 177, в Архангельской области - 149, в Мурманской области - 95.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 200 902 раза. Скончались 84 430 человек.

Напомним, в Карелии 23 февраля выявлены 143 новых заболевших. Фото wikisakhtemoon.com