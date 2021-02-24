24 февраля 2021, 13:38
Россия

Тысячи россиян пополнили список зараженных коронавирусом за сутки

Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 11 749 человек. Умерли 383 пациента. Выздоровели 12 218 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 1417 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 909, в Вологодской области - 185, в Ленинградской области - 177, в Архангельской области - 149, в Мурманской области - 95.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 200 902 раза. Скончались 84 430 человек.

Напомним, в Карелии 23 февраля выявлены 143 новых заболевших. Фото wikisakhtemoon.com

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статистика
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