Роспотребнадзор: кому в Карелии стоит привиться от туляремии

В 2024 году жители Карелии могут бесплатно привиться от туляремии – опасного инфекционного заболевания, распространенного на всей территории республики. Об этом в эфире «ЦУР объясняет» заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

Вакцину против туляремии на основании постановления главного санитарного врача Карелии закупило республиканское правительство. Бесплатно сделать эту прививку можно в 20 медучреждениях, в том числе в детских и взрослых поликлиниках Петрозаводска, клинической железнодорожной больнице, а также в центральных районных больницах республики.

Вакцинации подлежат в первую очередь жители районов и населенных пунктов, расположенных на территории с активным природным очагом, а также представители профессиональных групп риска – люди, работа которых проходит на природе, связана с перемещением грунта, сотрудники сельскохозяйственных предприятий.

Стойкий иммунитет к туляремии вырабатывается через 20-30 дней после прививки. Вакцина будет эффективна в течение пяти лет, после чего стоит ревакцинироваться.

Карельский Роспотребнадзор регулярно ведет мониторинг окружающей среды, в том числе отслеживая наличие возбудителя туляремии в природе. Резервуаром для возбудителя являются все виды мышевидных грызунов, зайцеобразные и насекомоядные виды животных. Переносят туляремию в Карелии комары, клещи и слепни.

По результатам эпидмониторинга в 2024 году в республике ситуация по туляремии будет оставаться напряженной. Лето у нас прогнозируется достаточно теплым, влажность в Карелии достаточно высокая, и всё это способствует выплоду комаров, переносчиков. Ситуация будет зависеть и от вакцинации: насколько много населения привьется, настолько лучший эффект получим,

– отметила Людмила Котович.

Посмотреть эфир полностью можно по ссылке .

«ЦУР объясняет» – проект Центра управления регионом, в рамках которого руководители ведомств и эксперты в прямом эфире отвечают на вопросы, актуальные для жителей Карелии.