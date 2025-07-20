Роспотребнадзор Карелии исследовал 194 пробы мясной продукции

За 1 полугодие 2025 года Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия проведены контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 66 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту мясной продукции; проверено 144 объекта, в том числе предприятие по производству мясной продукции ООО «Мясной дом «Карелия».

Нарушения санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании установлены в 3 объектах.

За 1 полугодие 2025 года лабораторно исследовано 194 пробы мясной продукции по показателям качества и безопасности. В исследованных образцах превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, антибиотиков не выявлено. По физико-химическим показателям все исследованные пробы соответствовали требованиям законодательства.

В ходе контрольных (надзорных) мероприятий изъята из оборота 1 партия мясной продукции в количестве 2,7 кг (продукция с истекшим сроком годности).

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