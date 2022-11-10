Родители поддерживают введение курса НВП в школах

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о введении со следующего учебного года в учебных заведениях курса начальной военной подготовки. Согласно выводам проведенного специалистами платформы SuperJob исследования, инициативу поддержали 67% родителей старшеклассников и студентов ссузов.

При этом было отмечено, что курс нужен, но он должен быть максимально полезным. 22% из 1600 опрошенных считают, что знание ПДД, уроки вождения и курсы оказания первой медицинской помощи пригодятся больше. Среди мужчин больше сторонников введения курса НВП, чем среди женщин – соответственно 67 и 53%.

Всего нововведение поддержали 67% родителей, более 10% воздержались от ответа. Дополним, что опрос проводился 8-9 ноября в 374 населенных пунктах России. Фото: vk.com/permactive.