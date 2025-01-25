25 января 2025, 11:24
Режим чрезвычайной ситуации снят в карельском городе
Серьезная коммунальная авария в Питкяранте ликвидирована
Серьезная коммунальная авария в Питкяранте ликвидирована, подача воды восстановлена. Об этом стало известно из официальных источников.
Отмечается, что поврежденный участок водопровода был демонтирован. Поврежденные трубы заменили на новые.
Режим ЧС в городе снят. Котельные работают в штатном режиме, электроснабжение обеспечено.
Напомним, жители Питкяранты провели без воды двое суток. // Фото: unsplash.com / Pan Xiaozhen