25 января 2025, 11:24
Происшествия

Режим чрезвычайной ситуации снят в карельском городе

Серьезная коммунальная авария в Питкяранте ликвидирована

Серьезная коммунальная авария в Питкяранте ликвидирована, подача воды восстановлена. Об этом стало известно из официальных источников.

Отмечается, что поврежденный участок водопровода был демонтирован. Поврежденные трубы заменили на новые.

Режим ЧС в городе снят. Котельные работают в штатном режиме, электроснабжение обеспечено.

Напомним, жители Питкяранты провели без воды двое суток. // Фото: unsplash.com / Pan Xiaozhen

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Питкяранта
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Коммунальная авария
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