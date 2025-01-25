Режим чрезвычайной ситуации снят в карельском городе

Серьезная коммунальная авария в Питкяранте ликвидирована, подача воды восстановлена. Об этом стало известно из официальных источников.

Отмечается, что поврежденный участок водопровода был демонтирован. Поврежденные трубы заменили на новые.

Режим ЧС в городе снят. Котельные работают в штатном режиме, электроснабжение обеспечено.

Напомним, жители Питкяранты провели без воды двое суток. // Фото: unsplash.com / Pan Xiaozhen