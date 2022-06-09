Резервный фонд правительства увеличится на 551,4 миллиардов рублей

Резервный фонд увеличится на 551,4 миллиардов рублей, сообщается на сайте правительства России. Средства планируют задействовать в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности развития экономики в условиях внешних санкций, пишет объясняем.рф.

Источником увеличения резервного фонда стали дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в 2022 году. Полномочия распоряжаться этими средствами позволяют кабмину быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике, а также обеспечивать необходимую поддержку россиянам и бизнесу.

Напомним, резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения. Средства из него направляются на социально значимые цели. Так, в текущем году они стали источником финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Фото: istockphoto.com.