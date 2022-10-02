02 октября 2022, 16:17
Рейсы в Петербург и Костомукшу снова отменили
Автовокзал Петрозаводска сообщил об изменениях в расписании
Два рейса из Петрозаводска и обратно опять отменили. Об этом сообщают в группе автовокзала карельской столицы ВКонтакте.
В частности, 3 октября, в понедельник, не будет рейсов №№ 965 и 528. Первый – по маршруту «Петрозаводск — Санкт-Петербург через Олонец», второй - «Петрозаводск — Костомукша через Сегежу».
Рейс № 965 должен был отправиться из Петрозаводска в 09:00 , а из Петербурга в 17:20.
Рейс № 528 стоял в расписании из Петрозаводска в 21:30, а из Костомукши – 4 октября в 12:00.
Купленные билеты можно сдать по месту приобретения с возвратом полной стоимости. // Фото: автовокзал Петрозаводска