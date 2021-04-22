22 апреля 2021, 12:04
Ребенок упал с автомобиля и попал в больницу в Карелии
В Пудоже детская шалость закончилась госпитализацией
В Пудоже оставленный без присмотра взрослых ребенок пострадал на дороге. Инцидент произошел в 17:20 20 апреля на одном из городских перекрестков, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, семилетний мальчик забрался на запасное колесо остановившегося на перекрестке автомобиля МАЗ. Когда грузовик начал движение, ребенок не удержался и упал на проезжую часть.
Дошкольник получил травмы и был госпитализирован в Пудожскую ЦРБ.
Госавтоинспекция призывает родителей отпускать своих детей на самостоятельную прогулку только тогда, когда они твердо усвоят правила дорожного движения и поведения на дорогах. Фото nepszava.hu