Ребенок упал с автомобиля и попал в больницу в Карелии

В Пудоже оставленный без присмотра взрослых ребенок пострадал на дороге. Инцидент произошел в 17:20 20 апреля на одном из городских перекрестков, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, семилетний мальчик забрался на запасное колесо остановившегося на перекрестке автомобиля МАЗ. Когда грузовик начал движение, ребенок не удержался и упал на проезжую часть.

Дошкольник получил травмы и был госпитализирован в Пудожскую ЦРБ.

Госавтоинспекция призывает родителей отпускать своих детей на самостоятельную прогулку только тогда, когда они твердо усвоят правила дорожного движения и поведения на дорогах. Фото nepszava.hu