Ребенок умер после прогулки в детсаду в российском регионе

В Екатеринбурге трехлетняя девочка получила тяжелые травмы на прогулке в детском саду и умерла. Об этом сообщает издание e1.ru.

По данным источника, ребенок травмировался 25 января. Во время прогулки девочка забралась на горку и застряла там. Пытаясь освободиться, воспитанница зацепилась за горку шарфом. Пропажу ребенка заметили не сразу. Как только дошкольницу обнаружили, была вызвана скорая помощь.

Девочку доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Спустя несколько дней ребенок скончался. // Фото: e1.ru