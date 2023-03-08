Ребенок принял угощение от незнакомцев и попал в больницу в Петербурге

В Санкт-Петербурге 13-летний ребенок принял угощение от незнакомцев в торговом центре и попал в больницу с отравлением. Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 7 марта. По данным издания, школьник отдыхал в заведении фастфуда в одном из городских ТРЦ. Сидевшая рядом компания молодых людей угостила его напитком, юноша не отказался. Что это был за напиток, не уточняется, но подчеркивается, что это далеко не лимонад.

В результате в состоянии средней тяжести подростка доставили в одну из больниц. Врачи диагностировали у него отравление. // Фото: unsplash.com