Более 12 тысяч зараженных коронавирусом россиян выявили за сутки

За последние сутки в России выявлены 12 320 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 45 пациентов. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии зарегистрирован 141 новый инфицированный. Госпитализированы с ковидом девять человек.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 396 423 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 22,37 миллиона. // Фото: unsplash.com