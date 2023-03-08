Землетрясение произошло в российском регионе

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом сообщает РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 18 часов по местному времени (9 часов по Москве) 8 марта. Очаг залегал на глубине 58,8 километра в акватории Тихого океана в 340 километрах от города Петропавловск-Камчатский.

Местные жители ощутили толчки. Они рассказали, что в домах качались люстры. «Не страшно, но неприятно», - отметил один из очевидцев. // Фото: unsplash.com