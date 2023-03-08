Россиянам назвали ранний признак развития деменции

Депрессия, особенно у пожилых людей, часто является начальным признаком развития деменции. Об этом рассказал невролог Игорь Мацокин, его слова приводит агентство «Прайм».

Как отметил специалист, пенсионеры часто не могут адекватно оценить свое состояние, а родственники списывают проблемы на возраст и особенности характера. Из-за этого люди поздно обращаются за медицинской помощью.

Мацокин призвал внимательно относиться к эмоциональному состоянию людей старше 65 лет. Ранняя диагностика и терапия позволяют замедлить деменцию на 8-10 лет, напомнил специалист.

Доктор отметил, что здоровый образ жизни помогает в профилактике развития деменции. Людям среднего возраста и старше он посоветовал отказаться от курения, ограничить употребление алкоголя и следить за массой тела и питанием. // Фото: unsplash.com